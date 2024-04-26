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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Alagöz Holding'in şampiyonluk yıldızı armasına işlendi - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding'in şampiyonluk yıldızı armasına işlendi

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste iki kez kupayı kaldırma başarısını gösteren Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyonluk yıldızı, sarı-lacivertlilerin armasındaki yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:38
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        Şampiyonun yıldızı armasına işlendi
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        Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda başarısını kupa finali ile taçlandırdı. Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyük takımı olmayı başardı. Sarı lacivertli formaya şampiyonluk yıldızı arması eklendi.

        Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının başarılarına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "2023-2024 sezonunda tarihi bir başarı kazanarak yarıştığı her kulvarda şampiyon olan, rekorlar kırarak üst üste ikinci kez Avrupa’nın en büyüğü olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2024-2025 sezonundan itibaren bu başarımızın simgesi olan yıldızı armasında taşıyarak yeni zaferler için mücadele edecek. 2024-2025 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluğun en güçlü adayı olacak Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza yeni armasıyla yeni şampiyonluklar ve zaferler dileriz."

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