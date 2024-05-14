Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi adayları

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım aday olma kararı aldı. Yıldırım 15 Mayıs Çarşamba günü 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada iddialara yanıt vermiş ve adaylık durumunun olması halinde bunu kendisinin duyuracağını dile getirmişti.

Fenerbahçe'de başkan adaylığı için son başvuru tarihi ise 24 Mayıs.