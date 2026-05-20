        Fenerbahçe Beko'da hedef 3. EuroLeague zaferi!

        Fenerbahçe Beko'da hedef 3. EuroLeague zaferi!

        Türk basketbolunun lokomotifi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 3. şampiyonluk için parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler 22 Mayıs Cuma günü Atina'da başlayacak Final-Four'un yarı finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:31 Güncelleme:
        F.Bahçe'de hedef 3. EuroLeague zaferi!

        Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final (Final-Four) organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko, son şampiyon ünvanını korumayı hedefliyor.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Final-Four, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket ile Yunanistan ekibi Olympiakos yer alacak.

        Dört kez final oynadığı EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de, ikincisini 2025'te kazanan sarı-lacivertli takım, Atina'da üçüncü kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.

        SON 11 SEZONDA 8. FINAL-FOUR

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final-Four'un müdavimi oldu.

        Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de son 11 sezonda üst üste 3, toplamda 8 kez son 4 takım arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Final-Four'a yükseldi.

        NORMAL SEZONU 4. TAMAMLADI

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu 4. sırada bitirdi.

        Sarı-lacivertli takım, oynadığı 38 maçta 24 galibiyet ve 14 yenilgi yaşadı.

        Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, ilk 8 müsabakada sadece 3 galibiyet alabildi. Bu süreçten sonra büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 21 müsabakada sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

        Fenerbahçe, kötü bir grafik çizdiği son 9 karşılaşmada ise sahadan 7 kez yenilgiyle ayrıldı.

        PLAY-OFF'TA ZALGIRIS'I ELEDİ

        Sarı-lacivertli takım, play-off'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris'e üstünlük kurarak adını Final-Four'a yükseldi.

        Fenerbahçe Beko, normal sezonu 5. sırada bitiren Zalgiris'e karşı İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçti.

        Litvanya ekibi, Kaunas'ta oynanan üçüncü müsabakadan galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertli ekip, uzatmalara giderek büyük bir heyecana sahne olan serinin dördüncü maçında Zalgiris'i mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Final-Four'a yazdırdı.

        GÖZLER HORTON-TUCKER VE BALDWIN'DE

        Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker ile Wade Baldwin'in performansı, Final-Four'da belirleyici olacak.

        EuroLeague'de ilk sezonu olmasına karşın uyum sürecini çabuk atlatan Horton-Tucker, fiziksel avantajı, potaya hızlı gidebilmesi ve bire birdeki gücüyle sarı-lacivertlilere hücumda önemli katkı sağladı. ABD'li oyuncu, forma giydiği 41 maçta 15,7 sayı ortalamasıyla oynadı.

        Wade Baldwin ise Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda birçok maçta liderlik rolü üstlenmesiyle dikkati çekti. Çıktığı 41 müsabakada 14,1 sayı ortalamasıyla mücadele eden ABD'li basketbolcu, savunmada sergilediği performansla da öne çıktı.

        Sarı-lacivertlilerde milli oyuncu Tarık Biberovic 3 sayı çizgisinin gerisinden, Nicolo Melli ise pota altı ile savunma ribauntlarında kritik rol üstlenecek.

        JASIKEVICIUS 7. KEZ FINAL-FOUR'DA

        Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de başantrenör olarak 7. Final-Four'a çıkacak.

        Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı çalıştırıcısı, EuroLeague'de ilk Final-Four heyecanını 2018'de ülkesinin Zalgiris takımıyla yaşadı.

        2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşıyan Jasikevicius, son 3 sezonda ise sarı-lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı.

        Sarunas Jasikevicius, bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile elde etti.

        Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde ise EuroLeague'de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        RAKİP OLYMPIAKOS

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final-Four organizasyonunun yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

        Sarı-lacivertliler, normal sezonu zirvede bitiren Yunanistan ekibine karşı final bileti alabilmek için mücadele edecek.

        İki takım, Final-Four'da üçüncü kez rakip olacak. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

        Yunanistan temsilcisi ise 2023-2024'te üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etmişti.

