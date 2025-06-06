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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ali Koç ile Mourinho'dan Londra'da kritik zirve! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç ile Mourinho'dan Londra'da kritik zirve!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Bu görüşmenin ardından Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli kulüpteki geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:59
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        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
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        Fenerbahçe'de kupasız geçen sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışılırken, sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

        Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

        GELECEĞİ NETLEŞEBİLİR

        Mourinho'nun önümüzdeki sezon görevine devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, bu görüşme Fenerbahçe için kritik önem taşıyor.

        Yapılacak görüşmenin ardından Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

        ALİ KOÇ, 'GİTMEK İSTERSE ŞARTLAR BELLİ' DEMİŞTİ

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho ile ilgili geçtiğimz haftalarda TRT Spor'a yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Portekizli teknik adamla devam etmek istediklerini ancak ayrılmak istediği takdirde de bunu görüşebileceklerini belirten Koç, şunları söylemişti:

        "Ben Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde hocanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Mourinho'nun başardıklarını kimse inkar edemez. Son dönemde de Avrupa şampiyonluğu var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır. Mourinho, mücadele verirken yıprandı.

        Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız."

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