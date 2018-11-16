Oynadığı son 3 karşılaşma ile birlikte yükseliş grafiği yakalayan Fenerbahçe 'de yeni hedef belirlendi. Devre arasına kadar takımın başında kalacağı kesinleşen Erwin Koeman ve kurmayları önlerindeki 5 maçı kazanabilecekleri ve bu hedefi gerçekleştirmeleri halinde çok farklı şeyleri konuşabilecekleri tespitini yaptılar.

Takımdaki arkadaşlığın olumlu yönde ilerlediği ve bu durumun taraftarı da tam anlamıyla yanlarına çektiğine değinen Fenerbahçe Teknik heyeti önlerinde zorlu maçlar olduğunu fakat kalan tüm maçları kazanabileceklerini belirtti.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre futbolcular da kalan tüm maçlarını kazanabileceklerine inanırken, özellikle deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını kazanmaları halinde daha iyi bir hava yakalayacaklarını ve bu durumun sonrasında kalan 4 maç için büyük bir motivasyon oluşturacağını ifade ettiler.

Fenerbahçe'de bu hedefin gerçekleşmesi halinde ve 5'te 5 yapılması halinde lider Başakşehir ile puan farkının makul seviyelere ineceği ve en azından Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma mücadelesi verilebileceği de hesap ediliyor.

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