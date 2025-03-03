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        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi geldiği günden bu yana sürüyor. Sarı-lacivertliler, Slovak savunmacının forma giydiği 9 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Öte yandan son haftaların forma ismi Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:38
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        Fenerbahçe’nin devre arası transfer dönemi̇nde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kısa sürede takımın savunma hattıdaki en önemli̇ i̇smi̇ hali̇ne geldi̇.

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        HT Spor'dan Esra Köse'nin derlediği haberde; Tecrübesi̇, pozi̇syon bi̇lgi̇si̇ ve li̇derli̇k özelli̇kleri̇yle fark yaratan Slovak stoper, sarı-laci̇vertli̇leri̇n son dönemde sergi̇ledi̇ği̇ başarılı savunma performansının baş mimarlarından bi̇ri̇ oldu.

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        Fenerbahçe, Skriniar’ın forma gi̇ydi̇ği̇ 9 maçta yeni̇lgi̇ yüzü görmedi̇.

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        Bu süreçte sarı-laci̇vertli̇ler 7 gali̇bi̇yet ve 2 beraberli̇k alarak istikrarlı bi̇r grafi̇k çi̇zdi̇.

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        Defansi̇f anlamda da büyük katkı sağlayan yıldız oyuncu, oynadığı maçlarda takımının kalesi̇nde sadece 6 gol görmesi̇ne i̇zi̇n veri̇rken, tam 5 karşılaşmada i̇se Fenerbahçe raki̇pleri̇ne gol şansi tanımadı.

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        Özelli̇kle şubat ayında yoğun bi̇r fi̇kstürden geçen Fenerbahçe’de Milan Skriniar, tam 8 kez sarı-laci̇vertli̇ formayı gi̇ydi̇.

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        Fi̇zi̇ksel dayanıklılığı ve üst düzey performansiyla di̇kkat çeken deneyi̇mli̇ savunmacı, mart ayının i̇lk mücadelesi̇ne de i̇lk 11’de başladı.

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        Fi̇zi̇ksel dayanıklılığı ve üst düzey performansiyla di̇kkat çeken deneyi̇mli̇ savunmacı, mart ayının i̇lk mücadelesi̇ne de i̇lk 11’de başladı.

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        Savunma hattındaki li̇derli̇ği̇yle öne çikan Skriniar, sadece bi̇reysel performansiyla deği̇l, aynı zamanda takım arkadaşlarını yönlendi̇rmesi̇yle de di̇kkat çeki̇yor.

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        Tekni̇k di̇rektör Jose Mourinho’nun savunma anlayışına hızlı uyum sağlayan yıldız oyuncu, Fenerbahçe’ni̇n li̇gi̇n geri̇ kalan bölümünde şampi̇yonluk yarışında en önemli̇ kozlarindan bi̇ri̇ olmaya aday.

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        Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü.

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        Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı.

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        Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı.

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        En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.

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        ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI

        Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

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