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Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken kadrodaki oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin birçok oyuncusu Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor. Son dönemde transferden büyük gelir elde eden Fenerbahçe'nin kapısını yine dev bir kulüp çalabilir. İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri...

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  • Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

    Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da  transfer çalışmalarına devam ediyor.
  • Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

    Takıma transfer edilen oyuncular dışında gönderilen oyunculardan da büyük gelir elde eden Sarı-Lacivertlilerin kapısını Avrupa devlerinden biri çalabilir.
  • Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

    İngiltere'den Liverpool.com'un yaptığı habere göre Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai'ye Liverpool'un ilgisi var. 
  • Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

    Kırmızılar, savunmanın 1 numarası Virgil van Dijk’in sakatlığı sonrası sol stoper arayışına başladı.
  • Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

    Buna göre Liverpool'un transferde ilk tercihin Kim Min-Jae olduğu ancak bu oyuncunun yüksek maliyetinin Lirvepool’u alternatif isimlere yönlendirdiği kaydedildi.
  • Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

    Haberde, Liverpool'un normalde Türkiye'den bir isim istemediği ancak Kim Min-Jae'nin Napoli'de gösterdiği performans sonrası görüşlerinin değiştiği kaydedildi.
  • Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

    VAN DIJK BENZETMESİ

    İngiliz basınındaki haberde Attila Szalai için 'Macar Van Dijk' benzetmesi yapıldı.
  • Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

    Fiziksellik ve hız açısından kesinlikle Premier Lig'e uygun bir oyuncu olduğu belirtilen Szalai'nin Fransa, Almanya ve İngiltere gibi takımlara karşı etkileyici performansı da haberde yer buldu.
  • Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!

    Szalai'nin topu öne çıkarma ve aynı zamanda rakip defansın arkasına uzun toplar gönderme yeteneği, Klopp'un defans oyuncularında aradığı bir özellik olarak vurgulandı. 

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