Fenerbahçe'den Balıkesirspor'a kiralık gitti
TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı Beyazlılar, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiraladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor, iki oyuncuyla anlaşma sağladı.
Kırmızı-beyazlılar, altyapısından yetişip son olarak 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Balıkesir temsilcisi ayrıca Fenerbahçe U19 takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.