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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sergen Yalçın açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Sergen Yalçın açıklaması

        Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Sergen Yalçın ile görüştüğü yönünde çıkan haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 19:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:59
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        F.Bahçe'den Sergen Yalçın açıklaması
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        Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir görüşme gerçekleştirdiği yönünde OdaTv'de çıkan haberi yalanladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın’ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır.

        Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır.

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