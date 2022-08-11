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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de daha önce Süper Lig'de forma giyen Batshuayi ile Sörloth öne çıktı! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de tüm gözler alınacak forvette...
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Habertürk'ün dün duyurduğu Michy Batshuayi ismi büyük yankı uyandırdı.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe'ye önerilen Beşiktaş'ın eski golcüsü, sarı-lacivertlilerin forvet adayları arasına girdi.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Teknik direktör Jorge Jesus'un da Batshuayi'nin Joao Pedro ile ileride uyumlu bir ikili olabileceğini söyleyerek transfere onay verdiği öğrenildi.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olan Batshuayi için Chelsea ile görüşmeler yapılacak.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Transferde henüz son adıma gelinmese de 1 sezon kontratı kalan Belçikalı golcünün düşük bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertli formayı giyebileceği kaydedildi.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    SÖRLOTH TEKRAR GÜNDEMDE

    Uzun süredir sarı-lacivertli takımla anılan Alexander Sörloth ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Sörloth'un kulübü Leipzig, eski golcüsü Werner'i Chelsea'den geri aldı.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Andre Silva, Timo Werner ve Yussuf Poulsen'in arkasında 4. forvet durumuna düşen Sörloth'un ayrılığı gündeme geldi.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Norveçli oyuncunun ilk 11'de şans bulmak için ayrılmak istediği kaydedildi.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Fenerbahçe'nin de bu gelişme üzerine Sörloth için tekrar devreye girdiği belirtildi.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak saatler: Batshuayi ile Sörloth... - FB son dakika transfer haberleri

    Kanarya'nın Süper Lig'in 2 eski golcüsü Batshuayi ya da Sörloth'tan birini kadrosuna katması bekleniyor.

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