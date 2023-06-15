Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan yeni hocasını açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer harekatı da son sürat sürüyor. Gelen son bilgilere göre; Fenerbahçe'nin yeni hocası transfer çalışmalarına bile başladı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika gelişmeleri, yeni teknik direktör konusu ve transfer listesinde olan isimler....

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası zaferinin ardından Jorge Jesus ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı. Jesus'un ayrılığı sonrası Kanarya'da teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme geldi. 
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Mircea Lucescu gibi isimlerin yanı sıra görev için en iddialı isim Adana Demirspor'dan ayrılan İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella oldu.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışını sürdürürken, İtalyan Corriere dello Sport önemli bir iddia ortaya attı. 
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Adana Demirspor'a veda eden ve adı sarı-lacivertli kulüple anılan Vincenzo Montella'nın, Roma'da forma giyen Mısırlı forvet El Shaarawy ile görüşüp 'Birlikte İstanbul'a gidelim' dediği öne sürüldü.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Sol kanatta görev yapan İtalyan futbolcu, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılmıştı. 30 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 42 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Öte yandan Adana Demirspor'un başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Montella'nın, Fenerbahçe'yi çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi. 
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Çizme basını, Fener'in yeni hocasının Montella olduğunu, golcüsünün ise 37 yaşındaki Boşnak yıldız Edin Dzeko olacağını duyurdu.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    DZEKO 

    Sarı lacivertlilerin gündemindeki en önemli isimlerden biri olan Edin Dzeko ile görüşmeler son aşamaya geldi. Geçtiğimiz günlerde golcü futbolcunun menajeri Alessandro Lucci'yi İstanbul’a davet eden Fenerbahçe yönetimi ilk teklifini sundu.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Düşünmek için zaman isteyen tecrübeli oyuncunun menajeri, görüşmenin ardından Türkiye'den ayrıldı. Sarı lacivertliler, Edin Dzeko'ya 2 senelik kontrat ve imza parası önerdi.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Boşnak golcünün maliyetinin bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Edin Dzeko bu sezon Inter forması ile 52 maça çıktı. 14 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 4 defa da gol pası verdi.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    JOAQUIN CORREA

    Fenerbahçe, Dzeko dışında bir başka yıldız golcü transferi daha yapacak. Arjantinli yıldız Joaquin Correa'nın bu isimlerin başında olduğu belirlendi.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Inter’in Lazio’dan büyük umutlarla transfer ettiği Correa beklentilere tam olarak yanıt veremeyince üçüncü golcüye dönüşmüştü. 
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Fenerbahçe’nin Correa’yı gündemine aldığı ve yıldız oyuncu için Inter’e teklifte bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    BRUMA'DAN 6,5 MİLYON EURO GELDİ

    Fenerbahçe, Bruma'yı resmen Braga’ya sattı. Jorge Jesus’un isteğiyle sezon başında transfer edilen Portekizli oyuncuyla yollar ayrıldı. Devre arası Braga’ya kiralanan Bruma burada önemli bir çıkış yakalayarak kendisini kanıtladı. 
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    28 yaşındaki oyuncunun Braga’ya kalıcı transferi dün gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Bruma’nın 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga’ya transfer olduğu duyuruldu.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    ARDA GÜLER

    Fenerbahçe'nin süper yıldızı Arda Güler ile 3 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor. Ajax'ın teklifi şu aşamada geri kalmış durumda. Newcastle United ve PSG ise güçlü önerilerle Kanarya'nın kapısını çaldı. 
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    20 milyon Euro'yu geçen teklifleri masaya koydular. Ancak sarı-lacivertliler 18 yaşındaki oyuncunun en azından 1 yıl daha kendilerinde kalmasını istiyor.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    ORSOLINI

    İtalyan basınından Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Bologna'da başarılı bir sezonu geride bırakan Riccardo Orsolini'yle ciddi şekilde ilgilenen ekipler arasında olduğunu haber yaptı. 
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Fenerbahçe'nin yanı sıra Napoli ve Fiorentina'nın da 26 yaşındaki oyuncuya somut ilgisi olduğu ve önümüzdeki günlerde ciddi gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
  • Dünyaca ünlü yıldızlar liste - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? - Fenerbahçe FB Son Dakika Transfer Haberleri

    Bologna'da bu sezon çıktığı 32 maçta 11 gol 4 asist üreten Orsolini, kulübüyle en iyi sezonunu geride bıraktı. Orsolini İtalya Milli Takımı'nda da 2 maçta forma giyip 2 gol kaydetmişti.

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.