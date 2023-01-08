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Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Galatasaray canlı yayını HTSPOR'da! Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide karşı karşıya geliyor. Son altı maçını da kazanarak liderliğe tırmanan Galatasaray'ın 36, Fenerbahçe'nin ise 35 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den zirvede dönmek, Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenerek liderliğe tırmanmak istiyor

Fenerbahçe Galatasaray CANLI YAYIN izle! FB GS derbisi ilk 11'ler ve kadrolar! Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı skor! FB GS maçı kaç kaç? - Derbi haberleri
HABERTURK.COM / AA

Fenerbahçe ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Ülker
VAR HAKEM: Alper Ulusoy

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Sacha Boey, Dubois, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Rashica, Kerem, Mertens

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FENERBAHÇE ZİRVE PEŞİNDE

Ligde üst üste aldığı Bitexen Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, söz konusu süreçte liderliği kaptırdığı Galatasaray'ı yenerek yeniden zirvede yer almayı amaçlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi öncesinde 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

GALATASARAY FORMDA

Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmasını da kazandı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

SINIRDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE EVİNDE ÇOK ETKİLİ

Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde çok iyi bir grafik ortaya koydu. Sezona temmuz ayında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayan sarı-lacivertliler, şu ana dek tüm kulvarlarda Kadıköy'de 16 müsabaka oynadı.

Söz konusu süreçte 9 lig, 6 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Fenerbahçe, sadece 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, bahsi geçen müsabakalarda ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde ederken, birer beraberlik ve mağlubiyetle 22 puan topladı.

Avrupa'da bu sezon ev sahibi olduğu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere biten karşılaşmanın uzatmalarında ise rakibine mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, kupada ise iç sahada oynadığı tek maçını kazanarak tur atlamıştı.

GOLSÜZ MAÇI YOK

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada en çok dikkati çeken istatistiğe ise gol yollarında imza attı. Sarı-lacivertliler, bahsi geçen 16 resmi müsabakanın tamamında en az 1 gol bulmayı başardı. Ligdeki 9 maçta taraftarını 26 kez güldüren Fenerbahçe, 2,8'lik bir gol ortalamasına ulaştı.

Avrupa'da 6 maçta ise 15 gol bulan sarı-lacivertliler, 2,5 ortalamayla oynadı. Fenerbahçe, kupadaki tek maçında da 3 kez rakip fileleri sarstı. Sarı-lacivertliler, söz konusu bu istatistikle bu sezon taraftarı önünde tüm kulvarlarda 44 gol atarken, maç başına 2,7'lik rakama ulaşmayı bildi.

GALATASARAY DEPLASMANDA ALTI MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, bu sezon deplasmanda taraftarını memnun edecek bir performans ortaya koydu. Avrupa'da yer almaması nedeniyle Fenerbahçe'ye göre bu sezon daha az maça çıkan sarı-kırmızılılar, sadece ligde 9 deplasman müsabakası oynadı.

Galatasaray'ın, söz konusu maçlardaki en dikkat çekici istatistiği ise deplasmanda az gol yemesi oldu. Oynadığı 9 müsabakanın 6'sında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, sadece 3 maçta gol yedi.

Söz konusu 9 maçta sadece 1 kez yenilen Galatasaray, 2 kez ise beraberlik yaşadı. Bahsi geçen karşılaşmalarda 6 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, konuk olduğu müsabakalardan 20 puan çıkarmayı başardı. Galatasaray, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, ezeli rakibini Mayıs 2005-Aralık 2007 arasındaki altı karşılaşmalık süreçten bu yana üst üste 3+ derbide mağlup edemedi.

Fenerbahçe ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Galatasaray (8B 5M), bu süreçteki iki galibiyetini de bu statta aldı.

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Galatasaray (1M), daha önceki 32 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (7B 22M)

Bu sezon evinde oynadığı dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Fenerbahçe (1B 1M), 2015/16'dan (8G 2B) bu yana bir sezonun ilk 10 iç saha karşılaşmasından 8+ galibiyet çıkaramıyor.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla deplasman puanı toplayan takım konumundaki Galatasaray (20; 6G 2B 1M), aynı zamanda dış sahada en fazla gole kapama yapan ekip (6).

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