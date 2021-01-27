Mesut Özil çılgınlığı

HABERTURK.COM

Fenerbahçe'nin tüm dünyada ses getiren Mesut Özil transferi bugün resmi imza töreniyle bir kez daha duyurulacak. Sarı-lacivertlilerle yaptığı 3.5 yıllık anlaşma KAP'a bildirilen yıldız futbolcu, yeni takımıyla idmanlara da çıkarken, bugün basının karşısında imza atacak.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak törene yalnızca Türkiye'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteciler de katılacak. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer alacak.

TARAFTAR ZOOM'DAN KATILACAK

Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği imza töreni, yabancı ajanslar aracılığıyla tüm dünyada takip edilecek. Tören; İngiltere, Almanya ve İspanya'da canlı yayınlanacak.

Birçok canlı yayın araçlarının da hazır bulunacağı organizasyona listede ismi bulunmayan hiç kimse alınmayacak. Bu arada Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir çalışma daha başlattı. Taraftarların da imza törenini izlemesine imkan sunan sarı-lacivertliler, ‘Mohikan’ uygulaması üzerinden bu tarihi anları Zoom'dan takip edebilmesini sağlayacak. İnteraktif katılım için Fenerbahçe’nin resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Bu arada Fenerium, Mesut Özil'e özel hazırlanan yeni ürünlerini dün itibariyle satışa çıkardı.