        Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 48. randevuda!

        Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 48. randevuda!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçın yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İki ekip bu mücadeleyle birlikte ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Sarı-lacivertliler ligde 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 66 puanla 2. sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 8. basamakta yer alıyor.

        Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, derbi öncesi bu grafiğini sürdürmek istiyor.

        LİGDE 48. RANDEVU

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı.

        8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 110 gol atarken, Rizespor 45 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 5-2'lik skorla kazandı.

        KARADENİZ EKİBİNE KARŞI SON 13 MAÇI KAZANDI

        Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 44 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

        Çaykur Rizespor, Kanarya'yı son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

        OOSTERWOLDE CEZALI

        Sarı-lacivertli takımda Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

        Oosterwolde, bu sezon toplamda 8. kez sarı kart görerek bu durumu ikinci yaşarken, sezonun ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında da kırmızı kart görmüş ve Kocaelispor maçında forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcu ligde 27 maçta mücadele etti.

        7 FURBOLCU KART SINIRINDA

        Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'da lisedeki olaya ilişkin açıklamalarda bulundu

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'da lisedeki olaya ilişkin açıklamalarda bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Bir evin tek çocuğuydu!
        Bir evin tek çocuğuydu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!