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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını tekrardan 4'e düşürmek istiyor. Kasımpaşa ise alacağı galibiyet ile alt sıralardan kurtulmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de iki haftalık aranın ardından seyircisinin önüne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 21. hafta mücadelesinde bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. 
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ligde 19 maç oynayan Jorge Jesus'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet - 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak hanesine 41 puan yazdırdı. 
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Selçuk İnan yönetiminde çıkış arayan Kasımpaşa ise; 19 hafta sonunda 19 puan toplayabildi.
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Kasımpaşa maçıyla birlikte iç sahadaki 11. müsabakasına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 10 karşılaşmanın yedisini kazanma başarısı gösterdi. 

    Lacivert beyazlı takım ise bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçtan 8 puan çıkardı.
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

    Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

    Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SINIRDA 9 İSİM

    Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

    Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İŞTE JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ!

    Altay Bayındır
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Samet Akaydin
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Attila Szalai
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ferdi Kadıoğlu
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Lincoln Henrique
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Willian Arao
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Miha Zajc
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Arda Güler
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Emre Mor
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Enner Valencia
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Michy Batshuayi

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