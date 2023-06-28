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'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal

Geçen sezon 13 Ocak'ta ateşten gömleği hiç tereddüt etmeden giyen İsmail Kartal kısa zamanda tüm olumsuzlukları tersine çevirmişti. Jesus'un göreve gelmesiyle yollar ayrılsa da Başkan Ali Koç'un Kartal'a vedası "İyi ki Fenerbahçe’nin İsmail Kartal gibi değeri var. Yollarımız mutlaka kesişecek..." şeklinde olmuştu. Fenerbahçe'nin defalarca farklı profildeki teknik direktörlerle deneyip kazanamadığı Süper Lig şampiyonluk kupasını şimdi 'Fenerbahçe'nin çocuğu' kaldırmak için mesai harcayacak!

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  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine koltuğa geçen İsmail Kartal, 9 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek için mücadele edecek gönül verdiği sarı-lacivertli renklerde. İsmail Kartal; kariyeri boyunca Fenerbahçe'den kopmayan bir isim aslında... Sarı-lacivertli renkler, onun hayatının her basamağında vardı.
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    İsmail Kartal'ın Fenerbahçe sevgisi öyle fazla ki bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben Fenerbahçe'de futbolcuyken her zaman boş sözleşmeye imza atardım. Başkanlarıma hep 'Ne takdir ediyorsanız onu verin' derdim. O kadar çok seviyorum Fenerbahçe'yi..."
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Futbola Sarıyer'de başlayan Kartal, 1981-1983 yılları arasında Gaziantepspor formasını terletti. 62 yaşındaki teknik adam için bundan sonra Fenerbahçe macerası başlayacaktı...
    Tam 10 yıl boyunca sırtına sarı-lacivertli formayı geçiren İsmail Kartal, sağ bekte görev yaptı; Fenerbahçe ile toplamda 9 kupa kazandı... (4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Donanma Kupası, 2 TSYD Kupası ve Türkiye 1. Lig şampiyonluğu)
    Fenerbahçe'de 236 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol kaydetti. Takım arkadaşları ona "Arap İsmail" diye seslenirken; futbolseverler tarafından bu lakapla tanınmaya başladı.
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Fenerbahçe'den sonra Denizlispor ve Adanaspor formalarını da giyen İsmail Kartal, 1996'da Fenerbahçe altyapısında göreve başladı. 2000'de 2 yıl Karabükspor'da çalıştıktan sonra; 1 yıl yeniden Fenerbahçe'de görev yaptı. 2005'te Sivasspor'u Süper Lig'e çıkaran isim oldu.
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Sivas, Mardin, Altay, Malatya, Ordu ve Konya Şeker serüvenlerinin ardından yolu bir kez daha Fenerbahçe ile kesişti. 2010 yılında Aykut Kocaman ile göreve geldi! Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe ile 9 kupa kazanan İsmail Kartal; yardımcı antrenör olarak da bu dönemde 2 Türkiye Kupası, 1 lig şampiyonluğu kazandı. 
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Aykut Kocaman'ın istifasının ardından Ersun Yanal dönemi başlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal yardımcı antrenörlük görevine devam etti. 2014'te Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşadı. Kocaman ve Yanal döneminde kazanılan şampiyonlukların gizli kahramanlarından biriydi...
    Oyuncularına özel olarak ilgi gösteren Kartal, o dönem Webo'nun ardından Sow'a 85 gün sonra gol attırmıştı. Senegalli maç sonrası ilk teşekkürü İsmail Kartal'a iletmişti.
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    2014-2015 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal'ın göreve gelmesinde etkili olan sözleri ise şöyleydi:
    "Bana bu kulüpte ne görev verirseniz yaparım. Bu görev benim hayalim. Bana bu görevi layık görürseniz en iyi şekilde yapacağımdan eminim."
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    285 gün görevde kaldı. 46 maçta 30 galibiyet 10 beraberlik 6 yenilgiyle; 2.17'lik puan ortalaması yakaldı. Kartal, bu süreçte 1 Süper Kupa sevinci yaşadı, ligde 2. oldu. Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Bursaspor'a elendi.
    30 Mayıs'taki Kasımpaşa maçının ardından görevinden ayrıldığı açıkladı. 
    Eskişehirspor ve Gaziantepspor maceralarının ardından Ankaragücü'ne imza attı. Başkent ekibini 6 yıl sonra Süper Lig'e yükselten isim oldu.
    Daha sonra Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor'da görev yaptı.
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından 7 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye döndü. 
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    İsmail Kartal, 13 Ocak'ta iş başı yaptığında zirve iddiasını kaybetmiş, taraftarın tribünleri boşalttığı bir Fenerbahçe bulmuştu. Ateşten gömleği hiç tereddüt etmeden giyen tecrübeli hoca, ekibiyle birlikte tüm gününü Samandıra'da geçirdi, bazı geceler evine bile gitmedi; kısa zamanda tüm olumsuzlukları tersine çevirdi. 7 puan geriden gelen takımını 2. sıraya taşıdı, birçok oyuncunun formu zirve yaptı. 
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Sarı-lacivertli takımı 2021-22 sezonunda 15 maçlık yenilmezlik serisiyle 2. sıraya taşıyan teknik direktör İsmail Kartal'ın ikinci dönemi ligin ardından sona erdi. 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul'da ise çok duygusal bir veda yaşandı. 
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Yeni sezonda takımın başında Jorge Jesus'un olacağı Fenerbahçe'de Kartal'a unutulmaz bir tören hazırlandı. Deneyimli çalıştırıcı, eşi Sema Kartal ve oğlu Emre Kartal, Başkan Ali Koç tarafından kürsüde karşılandı. Tüm kongre üyeleri ve Fenerbahçe yönetim kurulu İsmail Kartal’ı ayakta alkışladı. İsmail Kartal'a adının yazıldığı özel bir atkı ile bir tablo sunuldu.
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    "Fenerbahçe arması çok büyüktür. Dünyada eşi ve benzeri yoktur. Geldiğimde takıma, ‘Borcumuz var ve bunu ödeyeceğiz’ dedim. ‘Hocam, kime borcumuz var?’ dediler. Tribünleri ve camiayı gösterdim. ‘Biz iyi oynadığımızda ikinci yarının lideri olacağız ve tribünler 50 bin kişi dolacak’ dedim. Herkes Fenerbahçe’yi takdir etti. Allah, Fenerbahçe’mizin yanında olsun." sözleri sonrası gözyaşlarını tutamadı.
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Başkan Ali Koç ise teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullanıyordu: "Samandıra’da birbiriyle muhabbet eden, mutlu olan bir takıma çevirdi. Fenerbahçe’nin çocuğu İsmail Kartal. İyi ki Fenerbahçe’nin İsmail Kartal gibi değeri var. Yollarımız mutlaka kesişecek..."
  • 'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal - İsmail Kartal kimdir? - İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri

    Tam 1 yıl sonra; yollar yeniden kesişti... Kartal, şimdi çok sevdiği sarı-lacivertli renklerde bir kez daha dümene geçti. Fenerbahçe'nin defalarca farklı profildeki teknik direktörlerle deneyip kazanamadığı Süper Lig şampiyonluk kupasını bu kez 'Fenerbahçe'nin çocuğu' kaldırmak için mesai harcayacak.

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