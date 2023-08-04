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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi Maribor oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Maribor oldu!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3´üncü Ön Eleme Turu´nda Sloven ekibi Maribor ile karşılaşacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:35
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        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Ön Eleme Turu´nda Zimbru´yu ilk maçta 5-0, ikinci maçta ise 4-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

        Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3´üncü Ön Eleme Turu´nda Lüksemburg ekibi Differdange'yi eleyen Maribor ile mücadele edecek.

        Bu eşleşmede ilk maç, 10 Ağustos´ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş karşılaşmasına ise 17 Ağustos´ta Maribor ev sahipliği yapacak.

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