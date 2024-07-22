Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı! Jose Mourinho'dan büyük sürpriz
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu turda mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Levent Mercan kadroda yer almazken, Ryan Kent'in ise kadroya dahil edilmesi dikkat çekti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Levent Mercan'ın yanı sıra Samet Akaydin, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir kadroda yer almadı.
Takımdan ayrılacağı konuşulan Ryan Kent'in ise kadroda yer alması dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu
Orta Saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic,, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin