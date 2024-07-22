Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı! Jose Mourinho'dan büyük sürpriz UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu turda mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Levent Mercan kadroda yer almazken, Ryan Kent'in ise kadroya dahil edilmesi dikkat çekti.

Habertürk Giriş: 22.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:14 facebook

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