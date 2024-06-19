Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ile eşleşti!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler bu turda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, kura çekimine seri başı olarak katılırken, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.
Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme turuna, orada da rakibini elemesi halinde play-off turuna yükselecek.
Kanarya, play-off turunu da geçmeyi başarırsa bu sezon yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.
Fenerbahçe, Lugano ile ilk maçı 23 veya 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
Devler Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şu şekilde:
LİG YOLU
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)
ŞAMPİYONLAR YOLU
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan) / Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)
APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) / Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)
Ferencvaros (Macaristan) / New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)
PAOK (Yunanistan) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)
Bodo/Glimt (Norveç) / RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)
Malmö (İsveç) / Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda) / Sparta Prag (Çekya)
Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra) / Midtjylland (Danimarka)
Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)
Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Jagiellonia Białystok (Polonya)
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Karabağ (Azerbaycan)
Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)