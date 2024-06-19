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        Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ile eşleşti!

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler bu turda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:50
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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        Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, kura çekimine seri başı olarak katılırken, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.

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        Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme turuna, orada da rakibini elemesi halinde play-off turuna yükselecek.

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        Kanarya, play-off turunu da geçmeyi başarırsa bu sezon yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

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        Fenerbahçe, Lugano ile ilk maçı 23 veya 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

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        Devler Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şu şekilde:

        LİG YOLU

        Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

        ŞAMPİYONLAR YOLU

        Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan) / Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)

        APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) / Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)

        Ferencvaros (Macaristan) / New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)

        PAOK (Yunanistan) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)

        Bodo/Glimt (Norveç) / RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)

        Malmö (İsveç) / Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)

        Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda) / Sparta Prag (Çekya)

        Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra) / Midtjylland (Danimarka)

        Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)

        Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Jagiellonia Białystok (Polonya)

        Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Karabağ (Azerbaycan)

        Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)

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