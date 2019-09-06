Avrupa Futbol Şampiyonası’nda eleme maçları devam ederken, Fenerbahçe de gözlemcilerini çeşitli ülkelere göndermeye başladı. Sarı-lacivertli ekibin scoutları, dün oynanan Romanya-İspanya maçını yerinde takip etti. Özellikle Romanya’daki oyuncu havuzu ile ilgili analizler yapan gözlemciler, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri bitimine kadar bütün maçları takip edip teknik heyete bir rapor sunacak.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR