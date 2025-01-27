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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye sambacı sol bek: Cuiabano - FB transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye sambacı sol bek

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Botafogo'da forma giyen Brezilyalı sol bek Cuiabano için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:10
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        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Brezilya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Brezilyalı gazeteci Matheus Medeiros'un haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya şampiyonu Botafogo'nun genç sol beki Cuiabano'yu transfer etmek için harekete geçti.

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        Haberin devamında sarı lacivertlilerin, 21 yaşındaki sol bek için Botafogo'ya 6+2 milyon Euro teklif ettiği yazıldı. Botafogo'nun Cuiabano'nın transferine sıcak baktığı ve tarafların transferin gerçekleşmesi için pazarlılarını sürdürdüğü ifade edildi.

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        ŞAMPİYONLUK SEZONUNDAKİ PERFORMANSI

        Botafogo ile 34 lig maçına çıkan Cuiabano, 5 gol atarken, 1 asistlik performans sergiledi.

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