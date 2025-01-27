Fenerbahçe'ye sambacı sol bek
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Botafogo'da forma giyen Brezilyalı sol bek Cuiabano için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği öne sürüldü
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Brezilya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Brezilyalı gazeteci Matheus Medeiros'un haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya şampiyonu Botafogo'nun genç sol beki Cuiabano'yu transfer etmek için harekete geçti.
Haberin devamında sarı lacivertlilerin, 21 yaşındaki sol bek için Botafogo'ya 6+2 milyon Euro teklif ettiği yazıldı. Botafogo'nun Cuiabano'nın transferine sıcak baktığı ve tarafların transferin gerçekleşmesi için pazarlılarını sürdürdüğü ifade edildi.
ŞAMPİYONLUK SEZONUNDAKİ PERFORMANSI
Botafogo ile 34 lig maçına çıkan Cuiabano, 5 gol atarken, 1 asistlik performans sergiledi.