Fenerbahçe'yle anılıyordu: Andrew Robertson, İngiltere'de kalıyor!
Fenerbahçe'de transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Andrew Robertson'ın yeni adresi belli oluyor. İskoç sol bekin Tottenham ile anlaştığı iddia edildi
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 11:03 Güncelleme:
İsmi yaz transfer döneminde sıkça Fenerbahçe ile anılan ve Liverpool'a veda eden Andrew Robertson hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; ligde kalması kesinleşen Tottenham, İskoç sol bek ile anlaşmaya vardı. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
2025/26 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan 32 yaşındaki Robertson, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ