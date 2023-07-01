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Fenerbahçe Zajc ile devam etmek istiyor

Fenerbahçe'de Miha Zajc ile sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Sloven futbolcunun önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor

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  • Fenerbahçe Zajc ile devam etmek istiyor

    Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemeyi hedefliyor.
  • Fenerbahçe Zajc ile devam etmek istiyor

    Sezon sona ermeden Sloven oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere başlayan sarı lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istiyor.
  • Fenerbahçe Zajc ile devam etmek istiyor

    Miha Zajc'ın ilk görüşmelerde teknik direktör belirsizliği nedeniyle yönetimden biraz zaman istediği öğrenilmişti.
  • Fenerbahçe Zajc ile devam etmek istiyor

    İsmail Kartal’ın takımın başına geçmesiyle Sloven oyuncunun takımda kalma ihtimali biraz daha güçlendi.
  • Fenerbahçe Zajc ile devam etmek istiyor

    Kartal’ın son döneminde Crespo ile yakaladığı uyumla herkesin beğenisini toplayan Zajc, yönetime yeşil ışık yaktı.
  • Fenerbahçe Zajc ile devam etmek istiyor

    Deneyimli teknik adamın da takımında görmek istediği 29 yaşındaki futbolcu, kendisini yeniden Fenerbahçe’ye bağlayacak sözleşmeyi imzalamaya çok yakın.
  • Fenerbahçe Zajc ile devam etmek istiyor

    Geçen sezon Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerle forma rekabetine giren Zajc, ligde 23 maçta görev yaptı.
  • Fenerbahçe Zajc ile devam etmek istiyor

    PERFORMANSI

    Forma istikrarını yakalayamayan Sloven oyuncu, bu karşılaşmaların 12’sine 11’de başladı. Rakip sahada yüzde 83 pas isabetiyle oynayan Zajc, genel pas isabet oranında ise yüzde 89’a ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonki resmi maçlarda 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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