FIFA 17 sistem gereksinimleri nelerdir? FIFA 17 kaç GB boş alan istiyor?
FIFA 17, sadece klasik futbol maçları sunmakla kalmayıp oyunculara hikaye odaklı bir deneyim yaşatan yenilikçi bir futbol oyunudur. Oyunun merkezinde, genç ve yetenekli bir futbolcu olan Alex Hunter'ın kariyer yolculuğu yer alır. Alex'in profesyonel futbol dünyasında yükseliş mücadelesi, sadece saha içindeki performansı değil, aynı zamanda saha dışındaki zorlukları, arkadaşlıkları, rakipleri ve kişisel gelişimini de kapsar. Oyuncular, Alex'in kaderini kendi kararlarıyla şekillendirirken, farklı senaryolarla karşılaşır. Bu da her oyuncunun deneyimini benzersiz kılar.
Hikaye modu “The Journey” adıyla anılır ve futbolun sadece puanlardan ibaret olmadığını, oyuncuların hayatındaki iniş çıkışları, takım içi dinamikleri ve basının baskısını da etkileyici şekilde yansıtır. Bu mod sayesinde, oyuncular sadece hızlı paslar ve şutlar yapmakla kalmaz, bir futbolcunun duygusal ve profesyonel yaşamına tanıklık eder. Bunun dışında, FIFA 17’de gerçekçi oynanış mekanikleri, geliştirilmiş yapay zeka ve yeni fizik motoru ile saha içindeki hareketler, top sürme ve şutlar daha doğal ve akıcı hale getirilmiştir. Lisanslı takımlar, ligler ve gerçek stadyumlar sayesinde futbolun evrensel heyecanı tam anlamıyla oyunculara aktarılır.
FIFA 17 KAÇ GB?
FIFA 17, sahip olduğu detaylı grafikler, yeni oyun motoru ve geliştirilmiş oyun modlarıyla birlikte oyunculara etkileyici bir futbol deneyimi sunarken, sabit diskte kapladığı alan açısından da dönemine göre oldukça dikkat çeken bir yapıma dönüşmüştür. Oyunun tam kurulumu, güncellemeleri ve içerikleriyle birlikte yaklaşık 50 GB depolama alanı gerektirmektedir.
FIFA 17’nin bu kadar yer kaplamasının temel nedeni, oyunda kullanılan Frostbite oyun motoru ile gelen yüksek çözünürlüklü dokular, sinematik ara sahneler, lisanslı takımların tam detaylı stadyumları ve gerçekçi oyuncu modellemeleridir. The Journey adlı hikâye modunun eklenmesi, oyun içi sahnelerin daha sinematik ve kapsamlı hale gelmesini sağlamış, bu da dosya boyutunu büyük ölçüde artırmıştır. Ayrıca farklı liglerden, takımlardan ve ülkelerden binlerce oyuncunun ayrıntılı yüz modellemeleri, formaları, animasyonları ve seslendirmeleri de oyunun veri boyutuna katkıda bulunmuştur.
FIFA 17 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
FIFA 17’yi yüklemek isteyen bir oyuncunun yalnızca oyunun temel dosyaları için değil, sistemin geçici bellek kullanımı ve potansiyel güncellemeleri de göz önünde bulundurarak sabit diskinde en az 55-60 GB’lık boş alan bırakması önerilir. Bu sayede hem oyunun kurulumu sorunsuz tamamlanabilir hem de performans açısından herhangi bir takılma ya da veri okuma sorunu yaşanmaz. Özellikle klasik bir hard disk yerine SSD’ye kurulması halinde yükleme süreleri ciddi oranda kısalabilir.
Minimum Sistem Gereksinimleri
Bu gereksinimler, oyunu en düşük grafik ayarlarında ve akıcı bir şekilde oynayabilmek için gereken temel donanımı ifade eder. Oyunun temel fonksiyonlarını yerine getirebilmek için bu seviyede bir sistem yeterlidir.
Önerilen Sistem Gereksinimleri
Yüksek grafik kalitesi, daha hızlı yükleme süreleri ve akıcı oyun deneyimi için tavsiye edilen donanım bileşenleridir. Bu seviyede oyun, yüksek çözünürlükte ve maksimum ayarlarda sorunsuz çalışır.
Ek Donanım ve Yazılım Önerileri