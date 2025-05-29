FIFA 17 sistem gereksinimleri nelerdir? FIFA 17 kaç GB boş alan istiyor?

Hikaye modu “The Journey” adıyla anılır ve futbolun sadece puanlardan ibaret olmadığını, oyuncuların hayatındaki iniş çıkışları, takım içi dinamikleri ve basının baskısını da etkileyici şekilde yansıtır. Bu mod sayesinde, oyuncular sadece hızlı paslar ve şutlar yapmakla kalmaz, bir futbolcunun duygusal ve profesyonel yaşamına tanıklık eder. Bunun dışında, FIFA 17’de gerçekçi oynanış mekanikleri, geliştirilmiş yapay zeka ve yeni fizik motoru ile saha içindeki hareketler, top sürme ve şutlar daha doğal ve akıcı hale getirilmiştir. Lisanslı takımlar, ligler ve gerçek stadyumlar sayesinde futbolun evrensel heyecanı tam anlamıyla oyunculara aktarılır.

FIFA 17 KAÇ GB?

FIFA 17, sahip olduğu detaylı grafikler, yeni oyun motoru ve geliştirilmiş oyun modlarıyla birlikte oyunculara etkileyici bir futbol deneyimi sunarken, sabit diskte kapladığı alan açısından da dönemine göre oldukça dikkat çeken bir yapıma dönüşmüştür. Oyunun tam kurulumu, güncellemeleri ve içerikleriyle birlikte yaklaşık 50 GB depolama alanı gerektirmektedir.

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FIFA 17’nin bu kadar yer kaplamasının temel nedeni, oyunda kullanılan Frostbite oyun motoru ile gelen yüksek çözünürlüklü dokular, sinematik ara sahneler, lisanslı takımların tam detaylı stadyumları ve gerçekçi oyuncu modellemeleridir. The Journey adlı hikâye modunun eklenmesi, oyun içi sahnelerin daha sinematik ve kapsamlı hale gelmesini sağlamış, bu da dosya boyutunu büyük ölçüde artırmıştır. Ayrıca farklı liglerden, takımlardan ve ülkelerden binlerce oyuncunun ayrıntılı yüz modellemeleri, formaları, animasyonları ve seslendirmeleri de oyunun veri boyutuna katkıda bulunmuştur.