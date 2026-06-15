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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada tamamladı

        Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin ilk etabını 11. sırada tamamladı

        2026 FIVB Milletler Ligi'nde ilk etap sona ererken, A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 11. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Efeleri 4 maç sonunda 11. sırada

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.

        Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı.

        İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

        Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

        Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

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        VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

        Takım O G M P
        1 Brezilya 4 4 0 11
        2 Japonya 4 4 0 11
        3 ABD 4 3 1 9
        4 İtalya 4 3 1 9
        5 Sırbistan 4 3 1 9
        6 Slovenya 4 3 1 6
        7 Polonya 4 2 2 7
        8 Ukrayna 4 2 2 7
        9 Bulgaristan 4 2 2 6
        10 Belçika 4 2 2 5
        11 TÜRKİYE 4 2 2 5
        12 Almanya 4 2 2 5
        13 Kanada 4 1 3 6
        14 Çin 4 1 3 4
        15 İran 4 1 3 4
        16 Fransa 4 1 3 2
        17 Arjantin 4 0 4 1
        18 Küba 4 0 4 1
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