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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nda sakatlık: İlkin Aydın - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nda sakatlık: İlkin Aydın

        Galatasaray Daikin, milli takım kampına katılan İlkin Aydın'ın sakatlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:06 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:06
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        Filenin Sultanları'nda sakatlık: İlkin Aydın
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        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın'ın milli takım kampında sakatlandığı duyuruldu.

        Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "26 Haziran'da milli takım kampına katılan kaptanımız İlkin Aydın'ın, 2 Temmuz'daki milli takım antrenmanında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain oluşmuştur. 2 ila 4 hafta tedavi öngörülmüş olup, tedavisine milli takımda başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.

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