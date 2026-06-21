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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın rakibi Çin!

        Filenin Sultanları'nın rakibi Çin!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları'nın rakibi Çin!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile mücadele edecek.

        Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Türkiye, organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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