Final Four 2024 takvimi: THY EuroLeague Final Four ne zaman, nerede oynanacak?
Fenerbahçe Beko, Final Four'a adını yazdırdı. THY Euroleague play-off'ta 5. maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan sarı-lacivertliler, 2019 yılından sonra ilk kez Final Four'a katılmayı başardı. Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle karşılaşacak. İşte, Final Four Fenerbahçe Panathinaikos maçı tarihi ve saatleri...
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final 5. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Fransa ekibi Monaco ile parkeye çıktı. Sarı-lacivertli ekibimiz karşılaşmadan 80-79 galip ayrılarak Final Four biletini kazandı. Peki, THY EuroLeague Final Four ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hakkında bilgiler...
FINAL FOUR 2024 TAKIMLARI
Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle karşılaşacak.
Yıllarca Türkiye'de Fenerbahçe'nin basketboldaki en büyük rakiplerinden Anadolu Efes'le önemli başarılar yakalayan Ataman, Yunan takımının başında Fenerbahçe'ye rakip olacak.
Dörtlü Final'in diğer eşleşmesinde ise normal sezonu lider bitiren İspanya ekibi Real Madrid ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya gelecek.
FINAL FOUR NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs'ta saat 19.00'da başlayacak.
Real Madrid - Olympiakos maçı ise 24 Mayıs'ta 22.00'da oynanacak.
5 YIL SONRA ARADAN SONRA FINAL FOUR'DA
Sarı-lacivertliler, 2019 yılından sonra ilk kez Dörtlü Final'e katılmayı başardı. 2020'de pandemi nedeniyle yarıda kalan sezondan sonra 2021, 2022 ve 2023'te son 4 takım arasına kalamayan sarı-lacivertliler, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da ise üst üste 5 kez Dörtlü Final oynamıştı.
FENERBAHÇE BEKO, PLAY-OFF'TA 5. MAÇI KAZANAN İLK DEPLASMAN TAKIMI OLDU
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde play-off'ta 5. maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak da tarihe geçti. Normal sezonu 4. sırada bitiren Monaco'yla eşleşen sarı-lacivertliler, play-off'taki son maç için deplasmana seride 2-2 eşitlikle gitti.
Avrupa Ligi tarihinde bu maç öncesinde 5. karşılaşmaya kalan 18 eşleşmede de ev sahibi takımlar tur atlayarak Dörtlü Final'e kalmıştı. Fenerbahçe Beko, Monaco'yu çekişmeli geçen maçta uzatmalarda 80-79 yenerek tarihi bir başarı elde etti ve bu istatistiği bozdu.
Bu karşılaşmadan sonra oynanan Barcelona-Olympiakos eşleşmesinde de deplasman takımı Olympiakos turu geçmeyi başardı ve Fenerbahçe'nin konuk takımlar lehine bozduğu istatistiğe katkı yaptı.