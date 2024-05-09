FENERBAHÇE BEKO, PLAY-OFF'TA 5. MAÇI KAZANAN İLK DEPLASMAN TAKIMI OLDU

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde play-off'ta 5. maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak da tarihe geçti. Normal sezonu 4. sırada bitiren Monaco'yla eşleşen sarı-lacivertliler, play-off'taki son maç için deplasmana seride 2-2 eşitlikle gitti.

Avrupa Ligi tarihinde bu maç öncesinde 5. karşılaşmaya kalan 18 eşleşmede de ev sahibi takımlar tur atlayarak Dörtlü Final'e kalmıştı. Fenerbahçe Beko, Monaco'yu çekişmeli geçen maçta uzatmalarda 80-79 yenerek tarihi bir başarı elde etti ve bu istatistiği bozdu.

Bu karşılaşmadan sonra oynanan Barcelona-Olympiakos eşleşmesinde de deplasman takımı Olympiakos turu geçmeyi başardı ve Fenerbahçe'nin konuk takımlar lehine bozduğu istatistiğe katkı yaptı.