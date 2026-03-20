        Haberler Ekonomi Enerji Fitch: Petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir - Enerji Haberleri

        Fitch: Petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının, bu yıl ortalama 120 doları bulabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 22:31
        Fitch: Petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir

        Fitch'ten yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın olası kapalı kalma sürelerinin petrol fiyatlarına etkisine ilişkin senaryolar paylaşıldı.

        Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatının 2026'da ortalama 120 dolara, 3 ay kapalı kalması durumunda ise 100 dolara ulaşabileceği belirtildi.

        Hürmüz Boğazı'nın 3 ay kapalı kalma senaryosunda, Brent petrolün varil fiyatının kapanma süresince ortalama 130 dolar seviyesine yükselmesinin ve yıl sonuna doğru yaklaşık 90 dolar seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, 6 aylık kapanma senaryosunda ise fiyatın kapanma süresince 130-170 dolar aralığına fırlamasının ve yıl sonunda 90 dolar seviyesine düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

        Açıklamada, Brent petrolün ortalama varil fiyatına ilişkin 2026 yılı temel beklentisinin 70 dolar olduğu belirtilerek bu tahminin savaş öncesinde piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar olduğu anımsatıldı.

        Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba yol açmasının öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, buna karşın çok küçük hacimlerin Boğaz'dan geçmeye devam etmesinin beklendiğine işaret edildi.

        Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceği, jeopolitik risk priminin oldukça yüksek olduğu, çatışmanın süresi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma durumu ve petrol geçişindeki aksamalar konusundaki belirsizliğin yüksek olduğu kaydedildi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Araçtan inip korku saldılar
        Aydın’da silahlı saldırı
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!