Flamengo'da Filipe Luis dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Flamengo, eski oyuncusu ve teknik direktörü Filipe Luis'e bu yolculuk boyunca elde ettiği ve paylaştığı her şey için teşekkür ediyor. Kulüp, onun profesyonel kariyerinin devamında başarılar ve iyi şanslar diler." ifadeleri kullanıldı.

Flamengo, geçen sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazanan 40 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini Aralık 2027'ye kadar uzatmıştı.

2026'ya kötü başlayan Flamengo, geçen ay oynanan Brezilya Süper Kupa ve 2026 Güney Amerika Süper Kupa​​​​​​​ (Recopa Sudamericana) maçlarının hepsini kaybederken, ligde de çıktığı 3 maçın sadece 1'ini kazanmıştı.