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        Haberler Spor Futbol Fulham: 1 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fulham: 1 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham'ı 3-1 mağlup etti. Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch ve Diogo Jota'nın golleriyle galip gelen Liverpool, puanını 74'e yükselterek zirve takibini sürdürüyor. 42 puanda kalan Fulham'ın tek golünü ise Timothy Castagne kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 00:28 Güncelleme: 22.04.2024 - 00:28
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        Liverpool'da zirve takibine devam!
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        İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Fulham'ı 3-1 yendi.

        Premier Lig'in 34. haftasında, Liverpool, 32. dakikada Trent John Alexander-Arnold'un golüyle 1-0 öne geçerken Fulham, 45+2. dakikada Timothy Castagne'nin golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.

        "Kırmızılar", 53. dakikada Ryan Gravenberch, 72. dakikada Diogo Jota'nın golleriyle 3-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        Bu sonuçla 74 puana yükselen Liverpool, lider Arsenal ile puanını eşitledi. Bir maçı eksik Manchester City ise 73 puanda bulunuyor.

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