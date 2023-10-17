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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı? GS BJK derbisi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı? GS BJK derbisi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

        Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından 9. hafta maçlarıyla başlıyor. Zirvenin en yakın takipçisi Galatasaray, son dönemde inişli çıkışlı bir dönem geçiren ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı zorlu mücadelenin günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletleri ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:04
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        Galatasaray Beşiktaş derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadelede Galatasaray, 7 haftalık galibiyet serisini sürdürmek isterken konuk ekip Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Beşiktaş maçı hakkında detaylar...

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        GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

        Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

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        GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

        Galatasaray Beşiktaş derbisi biletleri henüz satışa çıkmadı.

        Söz konusu biletler, satışa çıkar çıkmaz fiyatları ile haberimizde yer alacak...

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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