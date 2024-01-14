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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda BOTAŞ'ı devirdi! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda BOTAŞ'ı devirdi!

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 82-77 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:16 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:16
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda güldü!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 82-77 mağlup etti.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ramazan Sezer Baran, Sait Nedim Çelik

        BOTAŞ: Weaver 24, Mack 12, Manolya Kurtulmuş 8, Allen 17, Reimer 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Nihal Güngör Yıldırım, Saliha Mandıracı, Ceren Taylan 2

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, Hines-Allen 20, Meltem Yıldızhan 7, Hartley 9, Vanloo 22, Büşra Akbaş 5, İnci Güçlü 3, Sude Yılmaz

        1. Periyot: 15-21

        Devre: 28-42

        3. Periyot: 54-59

        Beş faulle çıkan: 39.43 Hartley (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

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