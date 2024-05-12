Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup ederken, sarı-kırmızılılarda Belçikalı futbolcu Dries Mertens, takımının 2. golünü attı. Müsabakanın 70. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek çevirdiği topu kale önünde Mertens tamamladı ve Galatasaray’ı 2-1 öne geçirdi.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 9’a çıkardı. Mertens’in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

Ayrıca Barış Alper Yılmaz’ın golünden önce pası veren deneyimli futbolcu bu sezonki 15. asistini yaptı.

Müsabakaya 11’de başlayan Dries Mertens, dk. 90+4. dakikada yerini Serge Aurier’e bıraktı.