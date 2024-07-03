Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!
Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Nicolo Zaniolo konusu çözüldü... Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızın transferi konusunda Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aston Villa'da geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'nun yeni durağı belli oldu.
İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile Atalanta, Zaniolo transferinde anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki hücum oyuncusunun şartlı satın alma opsiyonuyla Serie A ekibine kiralanacağı belirtildi.
Atalanta'nın sarı-kırmızılı kullübe 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, şartlı satın alma opsiyonunun ise 18 milyon euro olduğu ifade edildi.
Haberde ayrıca, Atalanta'nın Zaniolo için ödeyeceği toplam bedelin bonuslarla birlikte 23 milyon euroya kadar çıkabileceği vurgulandı.
Zaniolo, Atalanta formasıyla bir sezonda maçların %65-70'inde oynadığı takdirde 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye gireceği de ayrıca belirtildi.