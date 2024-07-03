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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

        Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Nicolo Zaniolo konusu çözüldü... Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızın transferi konusunda Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:17
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        Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aston Villa'da geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'nun yeni durağı belli oldu.

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        İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile Atalanta, Zaniolo transferinde anlaşmaya vardı.

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        25 yaşındaki hücum oyuncusunun şartlı satın alma opsiyonuyla Serie A ekibine kiralanacağı belirtildi.

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        Atalanta'nın sarı-kırmızılı kullübe 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, şartlı satın alma opsiyonunun ise 18 milyon euro olduğu ifade edildi.

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        Haberde ayrıca, Atalanta'nın Zaniolo için ödeyeceği toplam bedelin bonuslarla birlikte 23 milyon euroya kadar çıkabileceği vurgulandı.

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        Zaniolo, Atalanta formasıyla bir sezonda maçların %65-70'inde oynadığı takdirde 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye gireceği de ayrıca belirtildi.

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        Galatasaray, 2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo için 16 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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        İtalyan yıldız, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 3 gol kaydetti.

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