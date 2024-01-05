Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Alperen Şengül'e destek oldu - Basketbol Haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Alperen Şengül'e destek oldu - Basketbol Haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Alperen Şengül'e destek oldu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçı kadrosunda yer alması için destek paylaşımları yaptı.

Trendyol Süper Lig tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan üç büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Amerikan Basketbol Ligi NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçı kadrosunda yer alması için destek paylaşımları yaptı.

NBA’de Houston Rockets forması giyen ve All-Star oylamasında yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün'e destek sürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş de 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasına ilişkin Şengün'e destek paylaşımında bulundu. 3 kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları şöyle:

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Galatasaray

"All Star'a ay yıldız yakışır. Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün'ü, NBA All Star Oylaması'nda destekliyoruz!"

Fenerbahçe

"NBA'deki başarılı performansıyla bizleri gururlandıran milli oyuncumuz Alperen Şengün'ü All-Star oylamasında hep birlikte destekliyoruz!"

Beşiktaş

"NBA All Star 2024 İçin Oylar Alperen'e! Basketbol takımımızda yıldızını parlattıktan sonra NBA yolculuğuna başlayan eski oyuncumuz Alperen Şengün, NBA All Star 2024'te adaylar arasında yer alıyor."

Öte yandan taraftar oylamasında bugün açıklanan ilk sonuçlara göre Alperen Şengün, All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı. NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.