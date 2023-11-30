Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray nasıl tur atlayabilir?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için artık fotoğraf netleşiyor. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu akşam İngiliz ekibi Manchester United'ı Rams Park'ta konuk etti ve rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların gruptan çıkma ihtimallerine dair bilgileri bir araya getirdik...
Galatasaray Manchester United maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasına sahne olan ve bu akşam saat 20:45'de oynanan zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İşte, temsilcimizin tur atlama ihtimalleri...
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)
3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç
2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç
4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 2. sırada yer alan Galatasaray, şimdi bu akşam saat 23:00'de oynanacak Bayern Münih Kopenhag maçının skorunu bekliyor.
Cimbom, Kopenhag'ın mağlup olması halinde son haftaya 2. sırada girecek ve son maçında Kopenhag'ı deplasmanda yenmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
Galatasaray'ın gruptaki son maçında beraberlik elde ederek tur atlama ihtimali de bulunuyor. Bayern Münih'in kalan 2 maçını da kazanması durumunda Cimbom, 2 puan alarak son 16 turuna yükselecek.
Sarı kırmızılılar, grubunu 3. sırada tamamlaması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.