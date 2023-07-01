Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak 3 yıllık şampiyonluk ve kupa hasretine son veren Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılıların ilk etap kampı ve hazırlık maçlarına ilişkin ayrıntılar belli olmuş durumda. İşte, hem yeni sezon hazırlıklarının ilk maçı hem de Cimbom'un Şampiyonlar Ligi yolu ile ilgili bilgiler...