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Galatasaray Hull City maçı ne zaman, biletleri nasıl alınır?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Acun Ilıcalı’nın da sahini olduğu İngiltere EFL Championship Lig takımından Hull City ile hazırlık maçı için karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak iki takımın maç biletleri nereden ve nasıl alındığı futbolseveler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Hull City maçı ne zaman ve biletleri nereden alınır? İşte detaylar…

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  • Galatasaray Hull City maçı ne zaman, hangi gün ve biletleri nasıl ve nereden alınır?

    Yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Spor Toto Süper Lig’in 23. Şampiyonu Galatasaray, İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın biletleri nereden ve nasıl alınacağı gündem oldu. İşte Galatasaray Hull City maçının tarihi ve bilet fiyatları hakkında bilgiler…
  • Galatasaray Hull City maçı ne zaman, hangi gün ve biletleri nasıl ve nereden alınır?

    GALATASARAY HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz Çarşamba günü 19.45’te Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.
  • Galatasaray Hull City maçı ne zaman, hangi gün ve biletleri nasıl ve nereden alınır?

    GALATASARAY HULL CITY MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

    Maçın biletleri 27 Haziran 2023 Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Passolig kartı olan taraftarlar passo.com.tr ve passo uygulamasından biletlerini satın alabilirler. Ayrıca passolig kartı olmayan taraftarlar www.passo.com.tr ve passo uygulamasına üye olarak passolig karta ihtiyaç duymadan QR kodlu pdf bilet satın alabilecekler.
  • Galatasaray Hull City maçı ne zaman, hangi gün ve biletleri nasıl ve nereden alınır?

    Nef Stadyumu Aslanlıyol ve Seka park Passolig gişelerinden sadece 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde bilet satın alabilirsiniz.
  • Galatasaray Hull City maçı ne zaman, hangi gün ve biletleri nasıl ve nereden alınır?

    GALATASARAY HULL CITY BİLETLERİ NE KADAR?

    Galatasaray Hull City maçının biletleri, 1500-100 lira arası değişkenlik gösteriyor. Kategoriler şu şekilde;

    Kategori 2, 1500 TL

    Kategori 3, 750 TL
  • Galatasaray Hull City maçı ne zaman, hangi gün ve biletleri nasıl ve nereden alınır?

    Kategori 4, 500TL

    Kategori 5, 350 TL

    Kategori 6 – 300 TL
  • Galatasaray Hull City maçı ne zaman, hangi gün ve biletleri nasıl ve nereden alınır?

    Kategori 7- 125 TL

    Kategori 8- 100 TL

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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