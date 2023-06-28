Galatasaray Hull City maçı ne zaman, biletleri nasıl alınır?

GALATASARAY HULL CITY MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Maçın biletleri 27 Haziran 2023 Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Passolig kartı olan taraftarlar passo.com.tr ve passo uygulamasından biletlerini satın alabilirler. Ayrıca passolig kartı olmayan taraftarlar www.passo.com.tr ve passo uygulamasına üye olarak passolig karta ihtiyaç duymadan QR kodlu pdf bilet satın alabilecekler.