Josef de Souza yine Galatasaray'ı yıkan golü attı! Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Josef de Souza, Galatasaray derbisinde kilidi açan isim oldu. 79. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Josef, 3 puanda büyük rol oynadı. Ligdeki ilk golünü atan Brezilyalı, daha önce Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşamıştı.

23 Nisan 2017'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli takım maçı 1-0 kazanırken tek gol mücadelenin uzatma dakikalarında Josef'ten gelmişti.