Sezona santrfor olarak elinde sadece Eren Derdiyok'la giren, Türk asıllı İsviçreli futbolcuyla da yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, Sparta Prag'ın 21 yaşındaki yıldızı Benjamin Tetteh için harekete geçmişti. Gana basınında çıkan habere göre; sarı-kırmızılılar, Ganalı futbolcu için Sparta Prag'a 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmiş; Çekya kulübü ise 8 milyon Euro'luk teklifi reddederek genç golcünün bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlemişti. Gana basınında yer alan yeni bir habere göre Tetteh'e İngiltere'den Wolverhampton da talip oldu!

Gana'da yayın yapan Kickgh.com 'da yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, genç golcü için net bir hamle yaptı. Haberde Wolverhampton'ın Sparta Prag'a 12 milyon Euro'luk teklif yapacağı kaydedildi.

BENJAMIN TETTEH KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997

Uyruğu: Gana

Doğduğu il: Accra

Yaşı: 21

Boyu: 1,93

Mevki: Santrfor

Ayak: Çift

Güncel kulüp: Sparta Prag

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol

Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro

Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist

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