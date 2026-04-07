Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da Dörtlü Final yolunda! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da Dörtlü Final yolunda!

        Galatasaray MCT Technic, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın sahasında La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar yarın da kazanması durumunda iki galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 10:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Avrupa'da Dörtlü Final yolunda!

        Galatasaray MCT Technic Basketbol Takamı, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibini yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Sarı-kırmızılılar yarın da kazanması durumunda iki galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalacak.

        İspanyol ekibinin kazanması durumunda ise finale yükselecek ekibi 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak müsabaka belirleyecek.

        Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

        Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

