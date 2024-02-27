"ICARDI O HAREKETİ HATIRLAMIYOR"

"Ankaragücü maçının üstünden çok geçti. Montaj görüntüler çıktı. Daha sonra olduğu söylendi. Icardi'nin net olarak hatırladığı bir şey yok. Maçın içerisinde birçok oyuncuyla ilgili bu görüntüler çıkartılabilir. Icardi'nin bugüne kadar Türkiye'de böyle şeyleri yok. Sadece futboluyla ön plana çıkan biri. Oynamamak üzdü, onun için de sürpriz oldu. Bir sonraki maçta hazır hale gelecek. Hepimiz için sürpriz oldu. Maça Icardi ile çalıştık, bu kadar iyi oyuncunuzun dışarıda kalması maçın başında zorlayıcı bir unsurdu."