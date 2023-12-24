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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'dan yayıncı kuruluşa penaltı tepkisi! "Bu işin takipçisi olacağız" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'dan yayıncı kuruluşa penaltı tepkisi! "Bu işin takipçisi olacağız"

        Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Icardi'nin 22. dakikada yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşa ve VAR'a tepki gösteren Yazgan, "26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi yayıncı kuruluş. TFF, beIN Medya'yı sorgulasın. Bu işte kasıt var, kötü niyet var. Başvurumuzu yapacağız. Bu işin takipçisi olacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 23:40 Güncelleme: 24.12.2023 - 23:40
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        G.Saray'dan yayıncı kuruluşa tepki!
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        Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşu hedef aldı.

        Icardi'nin 22. dakikada Djiku ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekleyen sarı-kırmızılılar, itirazlarında sonuç alamadı.

        Eray Yazgan, maç sonu yaptığı açıklamada bu pozisyona dikkat çekerken, VAR'da pozisyonun izlenmediğini ileri sürerek yayıncı kuruluşu suçladı.

        Eray Yazgan şu ifadeleri kullandı:

        26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Ankaragücü-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Karagümrük maçlarında da göremedi. Bir de VAR var, ne gelirse ona bakıyor. TFF gidip beIN Medya'ya sorsun. Maç sonu ne hikmetse şapkadan tavşan çıkarır gibi pozisyon çıkardılar. Bu görüntüler VAR'a gönderilmiş mi? TFF yetkilileri sorsun, 26 kameranın kaç tanesinden görüntü gitmiş VAR'a? Çok bariz pozisyon. Hakem görmedi, VAR ne gördü? Muhatabımız beIN Medya değil. TFF, beIN Medya'yı sorgulasın. Bu işte kasıt var, kötü niyet var. Başvurumuzu yapacağız.

        "BU İNSANLAR BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRÜYORLAR"

        Türkiye'nin en büyük problemi yayıncı kuruluş. Art niyetli davranıyorlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Okan Buruk'un sözlerine İsmail Kartal cevap vermek zorunda hissediyor kendini doğal olarak. Dilerim ki TFF bu işi sorgular, gerekli cezaları verir. Bu durumda kendi hakemleri tartışılıyor. İnsan utanır, bir dünya derbisi diyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bu insanlar bizi birbirimize düşürüyorlar.

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