Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Galatasaraylı Juhasz, Kadınlar EuroLeague'de sezonun MVP'si seçildi!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Macar basketbolcusu Dorka Juhasz, FIBA Kadınlar EuroLeague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın Macar oyuncusu Dorka Juhasz, FIBA Kadınlar EuroLeague'de 2025-2026 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Dorka Juhasz, İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonu kapsamında Edificio Pignatelli'de "sezonun en iyileri" için düzenlenen ödül töreninde MVP seçildi.

        Yaşadığı mutluluğu anlatacak kelime bulamadığını belirten Juhasz, "Çok büyük bir gurur. Beklemediğim bir şeydi. Oyun sırasında sadece kazanmayı düşünüyorsunuz. İki çok iyi basketbolcuyla birlikte bu ödüle aday gösterilip kazanmak gurur verici. Takım arkadaşlarımın benim için nasıl mutlu olduğunu görmek çok güzeldi çünkü günün sonunda bunu başardıysam onlar sayesinde. Takım olarak 6'lı Final'de mücadele etmemiz beni en değerli oyuncu yaptı. Bu yüzden çok mutluyum ama bu ödül takımım için." değerlendirmesinde bulundu.

        Macar basketbolcu, genel olarak 2025-2026 sezonunun eğlenceli geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Çok fazla iniş ve çıkışımız, sakatlığımız vardı. Çok özel bir his çünkü Avrupa Ligi elemelerinden bu noktaya geldik. Fazla beklentimiz vardı. Takım kimyasını oturtmaya başladığımızda ne kadar iyi olabileceğimizi gördük. Hayalimizi gerçekleştirmek için bir adım uzaktayız. Takımımla gurur duyuyorum. Yarınki finalde her şey olabilir ama bizim için genel olarak özel bir sezondu. Umuyorum ki bu başarımızı devam ettirebiliriz."

        "TEKRARDAN BİR TÜRK FİNALİ GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

        Juhasz, FIBA EuroLeague'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacakları final için oldukça heyecanlı olduğunu vurguladı.

        Zor bir maç olacağının altını çizen 26 yaşındaki basketbolcu, "Tekrardan bir Türk finali görmek çok güzel. Bu durum bizim Türkiye'deki rekabetimiz hakkında çok şey söylüyor. Heyecanlıyım, zor bir maç olacak. İki takımın üstünde de fazlasıyla baskı olacak. Umuyorum ki kazanabiliriz. Takımın bu noktaya kadar geldiğine şahit olmak çok güzel bir his. Takımıma inanıyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Dün Casademont Zaragoza'ya karşı oynadıkları yarı final maçında yaşadığı sakatlığın ardından daha iyi hissettiğini söyleyen Juhasz, "Doktorlar hala ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Göreceğiz, umarım yarın sabah uyanıp mucizevi bir şekilde kendimi iyi hissederim. Ufak bir sakatlığım olsa bile oynayabilmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Pozitif kalmaya çalışıyorum. İki türlü de takımımın hazır olduğunu, sahaya çıkıp ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum." dedi.

