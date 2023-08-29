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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun GameX 2023, 30 Ağustos - 2 Eylül arasında TÜYAP'ta - Teknoloji Haberleri

        GameX 2023, 30 Ağustos - 2 Eylül arasında TÜYAP'ta

        Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2023, 30 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 29.08.2023 - 16:46 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:50
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        Oyun severler GameX'te buluşuyor
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        Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en büyük dijital oyun ve eğlence fuarlarından biri olan GameX kapılarını 17’nci kez 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açıyor. 2 Eylül’e kadar sürecek olan GameX 2023’e her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 bin üzerinde dijital oyun tutkununun katılımı bekleniyor.

        ÖDÜLLÜ TURNUVALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        Dijital oyun sektörünün en büyük buluşmalarından biri olarak gösterilen GameX 2023 TÜYAP’ta 20 bin m2’lik alanda düzenlenecek. Katılımcı markaların stantlarıyla birlikte, espor turnuvaları, konserler, fenomen buluşmaları, B2B “Developer Conference”, seminerler, paneller, indie alanları, drone yarışları, Geek Bazaar alanı, ödüllü cosplay yarışmaları ve çizgi roman/kitap bölümleri de GameX’te yer alacak yer alacak.

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        Bölgenin en büyük Cosplay yarışmasının ve turnuvalarının da gerçekleşeceği GameX’te ziyaretçiler hem büyük ödüller için yarışacak hem de birbirinden renkli görüntülere tanık olacak. PUBG Mobile standında ayrıca 500.000.-TL ödül havuzu ile Türkiye’nin en büyük amatör topluluk turnuvası olan 3. Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın heyecan dolu Watch Party etkinliği ile e-sporun rekabetçi ruhunu GameX ziyaretçilerine yaşatılacak.

        SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELECEK

        Sektör profesyonelleri bu yıl da GameX 2023’te bir araya gelecek. Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory önderliğinde GameX 2023 içinde 31 Ağustos Perşembe günü “Developer Conference” ve toplantılar düzenlenecek. Ayrıca Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) de sektörün geleceğiyle ilgili bir panel düzenleyecek.

        GameX 2023’ün katılımcıları arasında PUBG Mobile’ın yapımcısı dünya devi Tencent Games, Undawn, Papara, Vatan Game, Funverse Games, RedBull, YTU GamesUp, Game+, Arma Computer, Hawk Chair, Quantum Gaming, Ortombo, GGAmigo, White Wolves, Teto Games, TDL, Hado ve daha birçok marka da yer alıyor.

        ALEYNA TİLKİ VE ECE SEÇKİN SAHNEDE OLACAK

        GameX 2023’ün önemli sürprizleri arasında konserler de yer alacak. PUBG Mobile Sahnesinde Aleyna Tilki 31 Ağustos Perşembe günü sahne alırken, Ece Seçkin 1 Eylül Cuma günü genç hayranlarıyla buluşacak.

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