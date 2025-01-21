Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, konut satış rakamlarını değerlendirdi

Yılın son aylarında hızlanan piyasayla 2024 yılı 1 milyon 478 bin 25 konut satışıyla tamamlandı. 2023'ü yüzde 20,6 aşan satışları gayrimenkul sektörünün temsilcileri değerlendirdi.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici: 2024 umut verdi, 2025 rekor yılı olabilir

Konut satış rakamları 2024’te 2023’ün yüzde 20 üstünde gerçekleşti. Geçen sene hem deprem baz etkisi hem yüksek reel konut fiyatları gerçeği vardı, bu sene ise konutların değeri reelde geçen seneye göre neredeyse hiç artmadı. 2023 yılı genelinde ve 2024 yılı ilk yarsında ertelenen konut talebinin yeniden pazara döndüğünü görüyoruz. Özellikle bu artış trendini 2024’ün ikinci yarısına ilişkin istatistiklerde okumak mümkün. Bu sürecin önümüzdeki dönemde hem konut satış adetlerini hem de konut fiyatlarını arttıracağını öngörüyoruz.

"TÜRKİYE PAZARI AVRUPA'DA BİRİNCİ, OECD ÜLKELERİ ARASINDA İKİNCİ"

Yılın ikinci yarısında konut satış verisi 1 milyona yaklaştı. Türkiye konut pazarı Avrupa’da da birinci pazar, OECD ülkeleri içinde Amerika’dan sonra ikinci sırada. Dengeler için proje satışlarının yani ilk satış rakamlarının yükselmesi gerekiyor, ki bunun için de faiz ibresinin aşağı dönmesine ihtiyaç var. Bunun işaretlerini de görüyoruz. 2024 yılında ilk defa satılan konutlarda %30’a yakın bir artış var (%27,6). Türkiye’de gayrimenkul tercih edilen bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Özellikle konut önemli bir yatırım enstrümanı, emeklilik planı olarak görülüyor. Faizlerde yaşanacak bir miktar düşüşün konut satışlarını arttıracağına ve fiyatları etkileyeceğine inanıyoruz. Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, pazarda tekrar bir canlanma öngörüyoruz. 2025’te rekor tazelenebilir ve 1,5 milyon sınırını ilk kez aşabiliriz. Yüksek kredi faiz oranları ve finansmana erişim sorunları, konut alıcılarının alım kararlarını ötelerken / ertelerken, konut piyasalarındaki arz – talep ve konut fiyatı dengelerini olumsuz etkiliyor.

Faizlerin yönünün aşağıya dönmesiyle birlikte talebin artacağını düşünüyoruz. Gayrimenkul, Türkiye’de her zaman güvenli bir yatırım aracı olmuştur ve doğru politikalarla gayrimenkule olan ilginin artacağını öngörüyoruz.

Türkiye'nin konut krizine yönelik bütüncül bir politika benimsemesi gerektiği açıkça ortada. Bu konuyu sık sık her platformda tekrar ediyoruz. Uzun vadede, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve konut sahipliği oranının tekrar yüzde 70 seviyelerine çıkarılması için kamu-özel iş birliği, hatta belli konularda iş bölümü şart.

Çok disiplinli sektörümüzün birçok bileşeni, önemli bir düzeltme ve normalleşme dönemi yaşıyor. Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin kalbidir. Bu her zaman böyleydi, yarın da öyle olacak. Sektörün nabzının daha sağlıklı atmasını sağlamak, ekonomide tekrar çarpan etkisi yaratmak için bazı yenilikçi önlemler, düzenlemeler gerekiyor." REKLAM Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Konut satışlarında zirveye geri döndük Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %53,4 oranında artarak 212 bin 637 oldu. Böylece Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Bugüne kadarki yıllık en yüksek satış yılı2020’nin 21 bin altında kalsa da, 2020-2023 aralığındaki 4 yıllık ortalamanın 50 bin üstüne çıkıldı. Yaklaşık 1,5 milyonluk satışın sadece 158 bin adedi banka kredili satıldı. 1 milyon 320 bin adetlik konut ise peşin veya diğer seçeneklerle satıldı. Yani her 10 satıştan sadece biri banka kredili satıldı. Bu rakam, 2022’deki 1 milyon 205 binlik rekorun üstünde gerçekleşmiş oldu. 1 milyon 478 bin adetlik yıllık satışın 484 bin adedi sıfır satışlarla sağlandı. 993 bin adet konut ise ise ikinci elde satıldı. Ancak ev sahipliği oranımız yüzde 55’lere doğru geriliyor. Bu Avrupa ortalamasının yüzde 15 altında. Bunu yukarı çıkarak formüllerin ülkemizde daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Fuzul Topraktan gibi, aşamalı konut edindirme modeli gibi, alternatif konut edinim modelleri ile konut sahipliği oranını yukarıya artıracak yeni yaklaşımlar üzerinde çalışılması önemli gözüküyor. Biz de Fuzul Topraktan olarak 2024'te 1640 konut ürettik, hedefimiz; 2025'te en az 3 bin yeni konut üretmek. Önümüzdeki 5 yılda ise 10 bin konutu yatırımcılarımızla buluşturmak. Bunun da yatırım karşılığı 1,3 milyar avro. Talebi iyi okumak gerekiyor. Geçmiş yıllardaki gibi yüksek konut sayısına sahip markalı konut projelerinin geliştirilmesini çok mümkün görmüyoruz. Markalı konut üreticileri ya erişilebilir konut üretmek ya da lüks konut üretmek tercihlerinden birini seçmek zorunda kalacak. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Türkiye canlı bir pazar, tüm ümitsizliklere rağmen zirveye döndük Türkiye hakikaten çok canlı, ilginç de bir pazar. Hatırlayın, Ocak 24’te konut satışları yüzde 18 azalmıştı. Şubat’ta da yüzde 17,3 azalmıştı. Mart’ta azalış eğilimi sürmüştü. Nisan’da yüzde 12 azalış, Mayıs’ta yüzde 2,5 azalış, Haziran’da yüzde 5,2 azalış açıklanmıştı. İlk yarı pek keyif yoktu. Üretim durma noktasındaydı, enflasyon ana gündemdi. Ümit yok denecek kadar azdı. Daha birkaç ay öncesine kadar yine konut satış fiyatları üzerinden pahalılık eleştirileri yapılıyordu, birkaç sene önceki balon iddiaları gibi. Ancak her defasında vurguladığım gibi Türkiye, genç nüfusu, evlenme oranı, enerjisi ile çok çok farklı. Konut satış verilerinde Temmuzdan itibaren başlayan canlılık bizi yıllık toplamda yüzde 20’nin üzerinde büyümeye götürdü. Sadece Temmuz-Aralık 2024 arasındaki 6 ayda 932 bin konut satıldı. Böylece Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Bugüne kadarki yıllık en yüksek satış yılı2020’nin 21 bin altında kalsa da, 2020-2023 aralığındaki 4 yıllık ortalamanın 50 bin üstüne çıkıldı. 27 Avrupa ülkesinin yüzde 95’i bu rakamlara yılda ulaşamaz. Vatandaş konutun güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdi. 2013-2020 arasındaki 8 yılda sadece banka kredili satış ortalamamız 423 bindi. 2024’te bu rakam 158 bin. Burada sektörde oluşacak bir teşviğin, faizlerde başlayacak indirimin sektöre yansımasını tahmin etmek zor değil. Ciddi bekleyen talep var, ev sahipliği yüzde 55’lere gerilemiş durumda. Bu tablonun değişmesi için yakalanan ivmenin daha da yukarı taşınması şart. Burada kamunun da faiz indirimleri ile beraber devreye alacağı teşvikler, özellikle evi olmayanları destekleyecek formüller rekorların daha dengeli bir görünüm göstermesini de sağlar.