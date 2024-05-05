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        Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında alt tarafı yakından ilgilendiren Gaziantep FK ile Hatayspor arasındaki karşılaşma 1-1 berabere bitti. Gaziantep FK'nın golünü Papy Djilobodji atarkan, Hatayspor'un golünü Guy-Marcelin Kilama kaydetti. Gaziantep FK puanını 35'e, Hatayspor ise 34'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:00
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibi ekibin golünü 12. dakikada Papy Djilobodji attı. Hatayspor'un golünü ise 15. dakikada Guy-Marcelin Kilama kaydetti.

        Gaziantep FK'nın en golcü ismi Denis Draguş, 86. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 35'e, Hatayspor ise 34'e yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Siyahlılar, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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