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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı!

        Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı!

        Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki futbolcu Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda takımımıza katılan ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır. Fıratcan Üzüm'e ailemize tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-kara formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Başkent ekibinde geçen sezon lig ve kupada 15 maçta forma giyen sağ bek, 1 gol kaydetti.

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