Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile lige tutundu!

"Türk futbolunun asırlık çınarı" Gençlerbirliği, yönetim ve teknik direktör değişiklikleriyle anıldığı sezonda Süper Lig'de kalmayı başardı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'e döndükten sonraki ilk sezonunda sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen Metin Diyadin'in yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından 2'de 2 yaparak kümede kaldı.

Diyadin yönetimindeki son iki lig maçında Kasımpaşa ve Trabzonspor'u mağlup eden Natura Dünyası Gençlerbirliği, sezonu 34 puanla 14. sırada tamamlayarak Süper Lig'e tutundu.

Başkent'in Süper Lig'deki tek temsilcisi olan kırmızı-siyahlılar, 5 kez teknik direktör değişikliğine gidilen ve 3 başkanın görev yaptığı sezonu 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyetle tamamladı.

Gençlerbirliği'nde bu sezon Volkan Demirel ve Metin Diyadin, iki farklı dönemde görev yaptı. Başkent ekibini bu sezon ayrıca Hüseyin Eroğlu ve Levent Şahin çalıştırdı.

Başkanlık koltuğuna ise sırasıyla Osman Sungur, Mehmet Kaya ve Haydar Arda Çakmak oturdu.

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Kırmızı-siyahlıların 4 yıl sonra Süper Lig'e yükseldiği dönemde başkanlık görevini yürüten Osman Sungur, sezon öncesi 14 Haziran 2025'te yapılan genel kurulda güven tazeledi.

Lige ilk 5 maçını kaybederek başlayan, kadro planlamasının eleştirildiği ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı Başkent temsilcisinde başkan Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı görevini bıraktığını açıkladı.

Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, 8 Ekim'de yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya getirildi.

Bu gelişme üzerine genel kurul üyeleri, kulübü "seçimli olağanüstü genel kurul"a götürmek için imza kampanyası başlattı.

İLK TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Ligin 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek moral bulan Gençlerbirliği, 10. haftada ise taraftarının önünde TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Mehmet Kaya başkanlığındaki yönetim, bu mağlubiyet sonrası Başkent ekibini, Süper Lig'e yükseldiği bir önceki sezon da çalıştıran Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırdı.

Eroğlu ile bu sezon ligde 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, 29 Ekim'de teknik direktör Volkan Demirel için imza töreni düzenledi.

BAŞKANLIĞA ARDA ÇAKMAK SEÇİLDİ

Başkan Mehmet Kaya, 6 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yaşanan gerginlik sonrası adaylıktan çekildi.

Bu gelişme üzerine salona gelerek seçime tek aday olarak giren Haydar Arda Çakmak, Gençlerbirliği'nin bu sezonki 3. başkanı oldu.

SPORTİF DİREKTÖR ALİ EKBER DÜZGÜN GÖREVİNE DÖNÜ

Çakmak, öncelikle Osman Sungur döneminde kulüpten ayrılan sportif direktör Ali Ekber Düzgün'ü yeniden göreve getirdi.

Teknik direktör Demirel ise başkan değişikliği gerekçesiyle 7 Aralık'taki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası görevinden istifa etti.

Başkent ekibi, Demirel'in ilk döneminde 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

ÜÇÜNCÜ METİN DİYADİN DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni yönetim, Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevi için kırmızı-siyahlı camiayı yakından tanıyan Metin Diyadin ile anlaştı.

Demirel dönemi sonrası deplasmanda golsüz biten Kasımpaşa maçında kulübede Özcan Bizati yer alırken kulüp, anlaşmaya varılan Metin Diyadin'in göreve getirildiğini 16 Aralık'ta duyurdu.

Kırmızı-siyahlılarda ayrıca Arda Çakmak, 17 Ocak'ta tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Başkent ekibi, Diyadin yönetiminde Trabzonspor'u 4-3 yenerek devre arasına moralli girdi.

"Üçüncü Diyadin döneminde" 6 lig maçında 8 puan (2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet) toplayan Gençlerbirliği, tecrübeli teknik adamla Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği'nin 14 Şubat'ta seyircisi önünde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalması sonrası bir kez daha teknik direktör ayrılığı yaşandı. 2-0 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrılan kırmızı-siyahlılar, Diyadin'in görevine son verildiğini duyurdu.

LEVENT ŞAHİN DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Diyadinin ardından teknik direktörlük görevine, uzan yıllar Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin getirildi. Ancak Şahin'in Gençlerbirliği dönemi sadece 18 gün sürdü.

Başkent temsilcisi, Şahin yönetiminde çıktığı 2 lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Gençlerbirliği, sahasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği ayrıca Şahin yönetiminde, Ziraat Türkiye Kupası maçında Aliağa Futbol'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

VOLKAN DEMİREL YENİDEN BEŞTEPE'DE

Başkent ekibinde Levent Şahinden boşalan teknik direktörlük koltuğuna yeniden Volkan Demirel oturdu.

Kulüp, başkan değişikliği sonrası istifa eden Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselse de Demirel'in parlak geçmeyen ikinci döneminde Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Gol yollarında sıkıntı yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu 8 maçta sadece 2 gol kaydetti.

Demirel'in son maçında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e mağlup olan Gençlerbirliği, 32. hafta sonunda küme düşme hattına geriledi.

METİN DİYADİN HAMLESİ SONUÇ VERDİ

Gençlerbirliği'nde yönetim, alınan kötü sonuçlar ve Fatih Karagümrük maçının ardından gördüğü kırmızı kart üzerine Demirel ile yolları ayırırken, son iki hafta öncesi yeniden Metin Diyadin ile anlaşmaya vardı.

Ligin 33. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılmasını bilen Başkent temsilcisi, son maç öncesi kümede kalma umutlarını artırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ligde az şans bulan ve genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı yarı final maçında Trabzonspor'a 2-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, son hafta deplasmanda bordo-mavili ekiple bir kez daha karşılaştı.

Bu kritik maçı Adama Traore, Franco Tongya ve Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle 3-0 kazanan Gençlerbirliği, Süper Lig'de kalmayı başardı.

Demirel yönetiminde 8 haftada 2 gol atan Gençlerbirliği, Diyadin ile çıktığı 2 lig maçında 6 gol kaydetti.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDILAR

Gençlerbirliği'nin zorlu döneminde görevi kabul eden Metin Diyadin, kırmızı-siyahlı takımın kümede kalmasında önemli pay sahibi oldu.

Diyadin'in yanı sıra Portekizli kaleci Ricardo Velho kurtarışları, kaptan Dimitrios Goutas da mücadelesi ve istikrarıyla bu sezon taraftarın gönlünü kazandı.

TEKNİK ADAMLARIN PERFORMANSLARI

Gençlerbirliği'nde bu sezon görev yapan teknik adamların performansları (Süper Lig) şöyle:

Teknik direktör Maç G B M Hüseyin Eroğlu 10 2 2 6 Volkan Demirel (1. dönem) 5 2 - 3 Metin Diyadin 6 2 2 2 Levent Şahin 2 - 1 1 Volkan Demirel (2. dönem) 8 1 1 6 Metin Diyadin (2. dönem) 2 2 - -

Not: Sezonun ilk yarısında 0-0 biten Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında, takımın başında Özcan Bizati yer aldı.